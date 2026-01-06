У Костромській області РФ заявили про атаку дронів: пожежа в районі складу ГРАУ – відео

Пожежа в місті Нея (Фото: t.me/exilenova_plus)

У ніч проти 6 січня в Костромській області Росії поскаржилися на атаку дронів. З міста Нея, де розташований 100-й склад боєприпасів та озброєння головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, евакуюють людей.

Губернатор області Сергій Ситников заявив, що нібито були збиті чотири дрони, а їхні уламки пошкодили кілька об'єктів. Після цього він зібрав екстрену нараду обласної комісії з надзвичайних ситуацій, на якій обговорили ситуацію в Нейському районі.

Ситников поставив завдання залучити додаткові сили та засоби для "усунення можливих наслідків події". Залучені додаткові бригади медиків для можливої допомоги постраждалим, підготовлено санітарну авіацію.

Про евакуацію місцевих повідомили Telegram-канали Supernova+ та Exilenova+ із посиланням на заяву місцевої влади. За їхньою інформацією, вибухи в районі складу ГРАУ тривали всю ніч.

