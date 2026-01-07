У Львові знеструмили лікарні і весь комунальний електротранспорт. Буде перевірка

Садовий заявив, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств – і тепер лікарні, трамваї і тролейбуси Львова без живлення

У Львові з ночі 7 січня від електроенергії відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

"Це сталося через те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс!" – написав він.

Садовий зазначив, що з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком, тому що лікарні та електротранспорт тепер зараховано до звичайних груп відключень.

"З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку. Наразі екстрено плануємо альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах", – додав він.

ДОПОВНЕНО О 10:35. Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури відновлено, повідомив Садовий після розмови із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, в.о. міністра енергетики Артемом Некрасовим та міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком.

"Рішення "збалансувати" електроенергію, фактично прирівнявши апарати штучного дихання до електрочайників, було не наймудрішим. Але важливо, що проблему почули і її вже виправляють", – написав Садовий.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:20. Свириденко повідомила, що органи контролю, зокрема Держенергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення у Львові.

Вона нагадала про пряму заборону відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків – це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року.

ДОПОВНЕНО О 12:08. Очільник Львівської обласної адміністрації Максим Козицький звинуватив Садового у "популізмі", наголосивши, що Кабмін заздалегідь і публічно попереджав про зміну підходів до визначення критичності об’єктів електропостачання.

Козицький заявив, що громади мали понад рік, щоб встановити генератори, забезпечити запас пального, переглянути схеми резервного живлення, привести об’єкти у відповідність до нових вимог.

Він наголосив, що Львівська ОВА неодноразово офіційно інформувала органи місцевого самоврядування, зокрема керівництво Львівської громади, про ці зміни та їхні наслідки.

"Перекладати відповідальність на уряд постфактум і називати це "нонсенсом" – це не про захист містян. Це – популізм <...> Замість публічних звинувачень варто спрямувати зусилля на реальну підготовку об’єктів, прозоро прозвітувати громаді про виконання вимог і перестати шукати винних там, де рішення були відомі наперед", – заявив Козицький.

Він додав, що "з огляду на те, що окремі органи місцевого самоврядування фактично публічно визнали, що їхні звіти про готовність роботи критично важливих об'єктів в кризових умовах далекі від правди", Львівська ОВА у найближчі декілька днів проведе перевірку всіх об'єктів критичної інфраструктури.