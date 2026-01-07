Во Львове обесточили больницы и весь коммунальный электротранспорт

Садовый заявил, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий – и теперь больницы, трамваи и троллейбусы Львова без питания

Фото: Львовэлектротранс

Во Львове с ночи 7 января от электроэнергии отключена часть больниц и весь коммунальный электротранспорт. Об этом заявил мэр города Андрей Садовый.

"Это произошло из-за того, что правительство изменило подход к определению критичности предприятий. То есть теперь аппараты искусственного дыхания, трамваи и троллейбусы должны работать по графикам отключений. Это нонсенс!" – написал он.

Садовый отметил, что с этой ночи город вынужден работать по новому графику, поэтому больницы и электротранспорт теперь отнесены к обычным группам отключений.

"С самого утра пытаюсь связаться с членами Кабмина, чтобы немедленно исправить эту ошибку. Сейчас экстренно планируем альтернативное усиление работы электротранспорта на маршрутах", – добавил он.