Треть украинцев считает отсутствие света следствием неэффективных действий властей – опрос

Более 50% украинцев заявили, что основной причиной отсутствия электроэнергии являются российские обстрелы, от которых невозможно полностью защититься

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Почти треть украинцев считает отсутствие электроэнергии следствием неэффективных действий украинских властей, которые не смогли должным образом подготовиться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Согласно этим данным, большинство украинцев (54%) считают, что основная причина отсутствия света – российские обстрелы, от которых невозможно полностью защититься.

В то же время 31% респондентов возлагают ответственность прежде всего на украинские власти, которые, по их мнению, недостаточно подготовились.

Еще 7% опрошенных считают, что основной причиной является недостаточная поддержка со стороны западных партнеров.

Кроме того, 7% ответили: "Трудно сказать".

Инфографика: КМИС

СПРАВКА КМИС провел опрос по собственной инициативе в период с 26 ноября по 29 декабря 2025 года. По телефону был опрошен 1001 респондент в возрасте от 18 лет. Опрос проводился во всех регионах (на территориях, контролируемых украинским правительством). В обычных условиях статистическая погрешность такой выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% – для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны добавляется определенное систематическое отклонение.