Четверть украинцев рассчитывают на завершение войны в условно недалекой перспективе – КМИС

Почти треть респондентов считает, что война завершится не раньше 2027 года

Киев (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

Менее четверти украинцев рассчитывают, что война России против Украины завершится в условно недалекой перспективе. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии.

Согласно его результатам, 9% украинцев ожидают, что война завершится до начала 2026 года (в сентябре было 18%) и лишь 14% ожидают завершения хотя бы в первой половине 2026 года (в сентябре было 15%). То есть лишь четверть украинцев рассчитывают на завершение в условно недалекой перспективе.

11% украинцев высказались, что война завершится во второй половине 2026 года (было 12%), 32% – говорят о 2027 году и позже (было столько же).

В то же время каждый третий респондент (33%, рост с 23% по сравнению с сентябрем) ответил "не знаю".

Инфографика: КМИС

При этом 63% украинцев продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно (в сентябре было 62%). Еще 1% ответили, что готовы терпеть около года.

О более коротком периоде (полгода или несколько месяцев) говорят 15% респондентов (в сентябре было 21%, но при этом с 13% до 21% стало больше тех, кто не смог ответить на вопрос).

Инфографика: КМИС

СПРАВКА Опрос проводили 26 ноября – 13 декабря 2025 года по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 547 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, живущих на подконтрольной Украине территории. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышала 5,6% для показателей, близких к 50%, 4,8% – для показателей, близких к 25%, 3,4% – для показателей, близких к 10%, 2,5% – для показателей, близких к 5%.