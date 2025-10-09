КМИС: 54% украинцев категорически против территориальных уступок

По данным соцопроса, большинство украинцев настроены продолжать сопротивление и отвергают неприемлемые требования в отношении своих территорий

Киев (Фото: Depositphotos)

Подавляющее большинство украинцев продолжают выступать против любых территориальных уступок России для завершения войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Киевским международным институтом социологии в течение 19 сентября – 5 октября 2025 года.

"54% украинцев категорически против каких-либо территориальных уступок (в начале лета 2025 года – 52%). Готовы принять определенные территориальные потери – 38% (ранее было столько же)", – говорится в отчете социологов.

Инфографика: КМИС

По результатам опроса, по состоянию на осень 2025 года ситуация почти не изменилась в сравнении с маем – началом июня.

После проведенного в феврале эксперимента социологи сформулировали три альтернативных тезиса, где более четко конкретизировали, что имеют в виду под "территориальными уступками".

"Если речь идет об официальном признании отдельных территорий частью России, то подавляющее большинство (67%) – против. Готовы принять – 24%. По сравнению с маем-июнем ситуация практически не изменилась", – отметили в КМИС.

Подавляющее большинство опрошенных респондентов – 71% – отвергают передачу под контроль России территорий, что контролируются Украиной. Готовы принять – только 19%. В мае-июне 78% категорически отвергали, а были готовы на такой вариант – 15%.

Когда же речь идет о замораживание линии фронта без официального признания каких-либо оккупированных территорий частью России, то 56% категорически отвергают такой вариант, а готовы на него – 35%.

При этом с мая-июня снизилась готовность принять такой вариант – так, доля тех, кто может согласиться, снизилась с 43% до 35%. Доля тех, кто категорически против, выросла с 48% до 56%.

Инфографика: КМИС

Во всех регионах вариант с официальным признанием отдельных территорий частью России или даже передача под контроль России территорий, которые Украина сейчас контролирует, – не пользуется поддержкой. Впрочем, поддержка варианта с де-факто признанием контроля России за отдельными территориями растет с 26% на Западе до 46% на Востоке.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отметил, что вариант с официальным признанием отдельных территорий частью России или вариант с передачей под контроль России территорий, что сейчас контролируются Украиной, являются "нежизнеспособными" с точки зрения украинского общественного мнения и обречены на категорическое неприятие.

Опрос проводился с 19 сентября по 5 октября 2025 года по собственной инициативе КМИС. Социологи опросили по телефону 2015 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. При обычных обстоятельствах погрешность не превышала бы 2,9%, но в условиях войны может добавляться определенное систематическое отклонение.