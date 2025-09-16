62% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько нужно – опрос КМИС

Относительно завершения войны в 2025 году, то только 18% верят, что это возможно, свидетельствуют результаты опроса

Иллюстративное фото (Фото: Depositphotos)

Большинство украинцев (62%) продолжают отвечать, что они готовы терпеть войну столько, сколько нужно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Еще 4% респондентов отметили, что готовы терпеть около года, а 21% – что смогут выдержать полгода или несколько месяцев. Показатели практически не изменились по сравнению с июнем 2025 года.

Инфографика: КМИС

В то же время только 18% украинцев ожидают, что война завершится до конца 2025 года. 27% считают, что это произойдет в 2026 году, 32% – в 2027 году и позже. Еще 23% ответили "не знаю".

Среди тех, кто прогнозирует завершение войны уже в этом году, 41% готовы терпеть столько, сколько нужно.

В группе, которая ожидает окончания в 2026 году, этот показатель составляет 63%, среди тех, кто называет 2027 год и позже, – 74%. А среди респондентов, которые ответили "не знаю", готовность терпеть без ограничений выразили 61%.

Инфографика: КМИС

Опрос общественного мнения "Омнибус" был проведен по инициативе КМИС 2-14 сентября 2025 года методом телефонных интервью во всех регионах, которые являются подконтрольными Украине. Было опрошено 1023 респондента-гражданина Украины в возрасте от 18 лет. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность выборки в количестве 1023 респондента (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышает 4,1%.