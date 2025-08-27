53% немцев считают, что Украина должна отдать территории РФ для прекращения войны – опрос
Более половины немцев считают, что Украина должна уступить территории России в обмен на прекращение войны и мир. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa, обнародованного медиа группой RTL.
По результатам опроса, 53% опрошенных поддержали идею территориальных уступок. Против такой позиции высказались 39%.
Наибольшее сопротивление уступкам зафиксировано среди сторонников партии "Зеленых" (66%) и Левой партии (51%). В то же время среди избирателей "Альтернатива для Германии" ("АдГ") идею отказа Украины от территорий поддержало 86%.
В то же время 42% сторонников правящей партии "Христианский демократический союз" (ХДС/ХСС) поддержали такую позицию, а среди сторонников социал-демократов 47% согласились с этим тезисом.
Отдельно в опросе исследовалось отношение к возможному влиянию президента США Дональда Трампа на завершение войны.
73% немцев не верят, что Трамп способен убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на прекращение огня, 20% считают это реалистичным.
Сторонники Социал-демократической партии и "Зеленых" в 89% случаев заявили, что не верят в возможность влияния Трампа, среди избирателей ХДС/ХСС так считают 79%. Среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" 35% считают, что такое влияние возможно.
Репрезентативный опрос был проведен 8-11 августа по заказу "Trendbarometer" телеканалов RTL и NTV в институте исследования общественного мнения Forsa, в котором приняли участие 1001 респондент.
- 23 августа NBC News сообщало, что Трамп дал сигнал Украине, что, вероятно, придется принять условия России ради достижения мира.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Путин знает, что Украина не согласится на вывод своих войск с Донбасса, но целенаправленно этого требует, потому что не хочет мира.
- Также Зеленский подчеркивал, что Украина не будет дарить свою землю оккупанту, ответ на украинский территориальный вопрос – в Конституции.
