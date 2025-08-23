NBC News: Трамп подал сигнал Украине, что может придется принять условия России ради мира

В Белом доме говорят, что США не отказываются от перспективы мирного соглашения

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Украине, возможно, придется принять соглашение о мире, но в основном на условиях России. Такой намек президент США Дональд Трамп подал в недавнем своем посте, сообщил NBC News неназванный представитель Белого дома.

21 августа Трамп в социальных сетях написал, что, поскольку Украина в основном защищает свою территорию, ей будет трудно победить Россию. Именно это сообщение, по словам собеседника, должно было подать сигнал Киеву, что ради мира придется принять невыгодное соглашение.

В то же время неназванный представитель органов национальной безопасности США заявил, что "никто не готов сдаться".

"Президент ясно дал понять, что если есть возможность положить конец этому дипломатическому конфликту в ближайшем будущем, он хочет этим воспользоваться. Военного решения конфликта нет. Вопрос в том, есть ли дипломатическое решение сейчас или потребуется следующие полгода, год или полтора года, чтобы прийти к нему", – сказал он.

Представители администрации Трампа также заявили, что США не отказываются от перспективы мирного соглашения. По словам одного из представителей Белого дома, американский президент и его команда по нацбезопасности продолжают взаимодействовать с российской и украинской сторонами. Однако, дальнейшее публичное обсуждение этих вопросов "не отвечает национальным интересам", отметил собеседник.