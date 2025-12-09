В один момент в Покровске уже не было защитников, а потом произошло наше наступление – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook главнокомандующего)

В один момент осени 2025 года в Покровске Донецкой области уже не было украинских сил. Однако в середине ноября защитники провели наступление – и сейчас продолжают удерживать север города. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время встречи с руководителями и редакторами украинских медиа.

"На определенном этапе, осенью, в Покровске уже не было наших войск, из-за ограниченных возможностей. Однако с 15 ноября в результате наших наступательных действий мы смогли взять под контроль около 13 километров квадратных территории в пределах Покровска (из общей площади города 29 км кв). Продолжаем удерживать северную часть города примерно по железнодорожному пути", – заявил военачальник.

Он добавил, что защитникам удалось зачистить территорию к западу от Покровска – там под контролем Сил обороны около 54 км кв.

По словам Сырского, ситуация сложная, особенно во время тумана и дождя: "Противник пользуется погодными условиями, чтобы заходить в город, избегая поражения нашими БпЛА".

Однако, заявил главком, Силы обороны в дальнейшем "только увеличивают численность своей группировки в пределах Покровска".

"Вместе с тем несколько дней назад я отдал команду на отвод наших военнослужащих с позиций в 5-7 километрах от Покровска, которые до сих пор там оставались. Речь идет о позициях, которые мы уже не могли ротировать и мимо которых просачивался противник. Дальнейшее их содержание было нецелесообразно. А мы должны беречь жизни наших военнослужащих", – рассказал военный.

Накануне 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск подтвердил отвод военных на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом. В командовании указывали, что этот маневр провели для сохранения жизней защитников, улучшения логистического обеспечения группировки и для выравнивания линии фронта.

Также Сырский заявил, что Мирноград не находится в окружении, хотя оккупанты стремятся к этому. Он признал, что в городе затруднена логистика, но добавил, что "она осуществляется".

"Покровск и Мирноград – хорошо укрепленные районы нашей обороны, и эта оборона продолжается. Оборона Покровска продолжается уже 16 месяцев. Россияне минимум шесть раз объявляли сроки, когда возьмут весь Донбасс под контроль. Не взяли", – акцентировал военачальник.

Главком отметил, что на Покровском направлении Москва увеличивает численность своей группировки, которая уже составляет 156 000 человек.

На это направление приходится 40-50% всех управляемых авиабомб, которые захватчики применяют на фронте, указал Сырский.

"Сейчас это главный театр военных действий", – акцентировал он.

Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что север Покровска находится в серой зоне (то есть там ведутся активные боевые действия, и неизвестно, кто точно контролирует эту территорию. – Ред.); также серой зоной окружен Мирноград с северо-запада:

