Защитники отошли под Покровском и Мирноградом, выровняв фронт – карта

7 корпус ДШВ подтвердил маневр в Донецкой области, чтобы сохранить жизни военных, улучшить логистику и выровнять линию боестолкновения

Иллюстративное фото: 7 корпус ДШВ

Украинские защитники отошли на более выгодные рубежи под Покровском и Мирноградом Донецкой области. Это подтвердили в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"По решению командования, подразделения Сил обороны осуществили организованный маневр в районе населенных пунктов Лисовка и Сухой Яр. Личный состав был перемещен на более выгодные рубежи", – говорится в сообщении о ситуации в Покровской агломерации на 20:00 8 декабря.

В корпусе добавили, что этот маневр провели для сохранения жизней военных, улучшения логистического обеспечения группировки и для выравнивания линии фронта.

"Из соображений безопасности информация о проведении операции определенное время не обнародовалась, чтобы избежать рисков срыва ее выполнения", – пояснили в публикации.

В 7 корпусе также сообщили, что ситуация в районе Мирнограда остается сложной, подразделения защитников "продолжают выполнять определенные задачи и удерживать свои рубежи".

"Враг активно обстреливает Мирноград с помощью КАБов. Так, за прошедшую неделю россияне сбросили на город 21 авиабомбу. Противник ведет интенсивные штурмовые действия, пытаясь проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города. Силы обороны уничтожают штурмовые группы противника с применением всех имеющихся средств", – рассказали в командовании.

По его данным, за 7 декабря в районе Мирнограда защитники уничтожили 17 оккупантов: "Еще одного вражеского пехотинца наши военные взяли в плен. Он не оказывал сопротивления и был задержан при попытке найти пищу".

Украинский аналитический проект Deepstate утверждает, что россияне оккупировали вышеупомянутые Лисовку и Сухой Яр, а также Новопавловку, Гнатовку и Рог. Исследователи фиксируют север Покровска в серой зоне (то есть там происходят активные боевые действия, и неизвестно, кто точно контролирует эту территорию. – Ред.); также серой зоной с северо-запада окружен Мирноград.

