Удар РФ по Днепру уничтожил запас лекарств на 5 млрд грн у одного из крупнейших поставщиков
Российский удар по Днепру 6 декабря уничтожил запас товаров одного из двух крупнейших поставщиков фармацевтики "БаДМ" на несколько миллиардов гривен. Об этом дистрибьютор сообщил в комментарии изданию Экономическая правда.
В компании сообщили, что из-за атаки оккупантов были уничтожены запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения на более чем 5 млрд грн.
По словам БаДМ, логистический центр площадью более 43 000 квадратных метров был полностью разрушен.
Дистрибьютор имеет 60 000 метров квадратных складских комплексов, говорится на его сайте.
В начале полномасштабного российского вторжения оккупанты уже уничтожали логистические комплексы компании в Киевской и Полтавской областях.
"Это уже третий случай прицельных атак российской федерации на фармацевтическую инфраструктуру БаДМ. Эти удары создают серьезные риски для стабильных поставок лекарственных средств в Украину. Но мы не сдадимся", – написала компания в Facebook, добавив, что обошлось без пострадавших среди ее сотрудников.
В БаДМ отметили, что продолжают работать в обычном режиме, и что сейчас они меняют свою логистическую модель.
- Ранее стало известно, что из-за атаки РФ по Днепру пострадали складские помещения ритейлера PROSTOR, а также главный склад сети аптек "Мед-Сервис", на котором хранились лекарства для 500 фармацевтических точек.
- В ноябре еще один из двух из крупнейших поставщиков лекарств, "Оптима-Фарм", потерял еще один склад из-за атаки оккупантов.
