Удар РФ по Днепру уничтожил запас лекарств на 5 млрд грн у одного из крупнейших поставщиков

Компания БаДМ заявила, что ее логистический центр на десятки квадратных метров был полностью разрушен после атаки оккупантов

Фото: Facebook БаДМ

Российский удар по Днепру 6 декабря уничтожил запас товаров одного из двух крупнейших поставщиков фармацевтики "БаДМ" на несколько миллиардов гривен. Об этом дистрибьютор сообщил в комментарии изданию Экономическая правда.

В компании сообщили, что из-за атаки оккупантов были уничтожены запасы лекарственных средств и изделий медицинского назначения на более чем 5 млрд грн.

По словам БаДМ, логистический центр площадью более 43 000 квадратных метров был полностью разрушен.

Дистрибьютор имеет 60 000 метров квадратных складских комплексов, говорится на его сайте.

В начале полномасштабного российского вторжения оккупанты уже уничтожали логистические комплексы компании в Киевской и Полтавской областях.

"Это уже третий случай прицельных атак российской федерации на фармацевтическую инфраструктуру БаДМ. Эти удары создают серьезные риски для стабильных поставок лекарственных средств в Украину. Но мы не сдадимся", – написала компания в Facebook, добавив, что обошлось без пострадавших среди ее сотрудников.

В БаДМ отметили, что продолжают работать в обычном режиме, и что сейчас они меняют свою логистическую модель.