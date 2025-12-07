Удар РФ по Дніпру знищив запас ліків на 5 млрд грн в одного з найбільших постачальників

Компанія "БаДМ" заявила, що її логістичний центр на десятки метрів квадратних було повністю зруйновано після атаки окупантів

Фото: Facebook БаДМ

Російський удар по Дніпру 6 грудня знищив запас товарів одного з двох найбільших постачальників фармацевтики "БаДМ" на декілька мільярдів гривень. Про це дистриб'ютор повідомив у коментарі виданню Економічна правда.

У компанії повідомили, що через атаку окупантів було знищено запаси лікарських засобів та виробів медичного призначення на більш ніж 5 млрд грн.

За словами БаДМ, логістичний центр площею понад 43 000 квадратних метрів було повністю зруйновано.

Дистриб'ютор має 60 000 метрів квадратних складських комплексів, йдеться на його сайті.

На початку повномасштабного російського вторгнення окупанти вже знищували логістичні комплекси компанії на Київщині та Полтавщині.

"Це вже третій випадок прицільних атак російської федерації на фармацевтичну інфраструктуру БаДМ. Ці удари створюють серйозні ризики для стабільного постачання лікарських засобів в Україні. Але ми не здамося", – написала компанія в Facebook, додавши, що обійшлося без постраждалих серед її співробітників.

У БаДМ зазначили, що продовжують працювати у звичайному режимі, і що зараз вони змінюють свою логістичну модель.