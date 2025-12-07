Келлог: Ми на останніх 10 метрах до завершення війни РФ. Ключові питання – ЗАЕС і Донбас

Кіт Келлог (Фото: EPA/FABIO CIMAGLIA)

Мирна угода про війну Росії проти України нібито вже виходить на фінішну пряму, але ключовими залишаються питання контролю Донецької області та Запорізької атомної електростанції. Про це заявив спецпредставник президента США Кіт Келлог на Національному оборонному форумі імені Рональда Рейгана.

"Якщо ви військовий, то знаєте, що останні "10 метрів" найскладніші. І я думаю, що ми зараз на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту", – сказав він.

Келлог вважає, що якщо питання контролю над Донбасом і ЗАЕС вирішаться, то й решта "стане на свої місця".

Він також зазначив, що врегулювання цієї "безпрецедентної війни" дається важко. Росія вийшла з Афганістану після втрати 18 000 військових, США залишили В'єтнам після втрати 58 000 бійців.

"Україна і Росія разом втратили понад 2 млн. Подумайте про це, це жахливі цифри. Тому нам необхідно покласти край конфлікту", – сказав Келлог.