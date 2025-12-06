Axios про новий дзвінок Зеленського: Росія все ще хоче Донбас, Штати намагаються це розв'язати

Під час перемовин 6 грудня глава держави, Гнатов, Умєров та Віткофф і Кушнер обговорювали питання території та гарантій безпеки, заявили співрозмовники медіа

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Москва все ще хоче від Києва здачі українського Донбасу, однак США намагаються розв'язати це питання. Про це з посиланням одного зі своїх співрозмовників написало американське медіа Axios після нових перемовин між Києвом та Вашингтоном за участі президента Володимира Зеленського.

За даними двох співбесідників ресурсу, розмова, до якої глава держави доєднався телефоном, тривала дві години – на ній обговорювалося питання території та безпекових гарантій. З американського боку були спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, з українського також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов та очільник української делегації й секретар Ради нацбезпеки та оборони Рустем Умєров.

Як вказує Axios, ця розмова стала підсумком "трьох днів марафонських переговорів" між високопоставленими американськими та українськими чиновниками у Маямі стосовно запропонованого Трампом мирного плану.

Бесіда сталась після майже п'ятигодинної зустрічі Віткоффа та Кушнера з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня у Москві.

Співрозмовник, який прямо обізнаний з цього питання, заявив, що спецпосланець і зять Трампа зібрали інформацію від обох сторін та тиснули й на Путіна, і на Зеленського, щоб ті пішли на поступки, необхідні для досягнення угоди.

Обговорення питання територій було складним, заявив співбесідник, обізнаний щодо розмови 6 грудня.

Москва ще вимагає від Києва вивести війська з частини Донбасу, який він продовжує контролювати, однак Штати намагаються розробити нові ідеї, щоб подолати цю проблему, заявив інший співрозмовець.

Іншим ключовим питанням обговорень були гарантії безпеки США для України: один співрозмовник повідомив, що сторони досягли значного прогресу й наблизились до домовленості.

Однак потрібна подальша робота, щоб впевнитися, що Київ і Вашингтон однаково тлумачать проєкт таких гарантій, додав він.

"Основні складні питання стосуються територіальних питань і гарантій безпеки. Ми прагнемо переконатися, що узгоджені рішення є реалістичними, справедливими та стійкими", – заявила медіа пані посол України у США Ольга Стефанішина.

Вона також анонсувала, що перемовини продовжаться, додавши, що "особисті зустрічі мають вирішальне значення".

Очікується, що Умєров та Гнатов повернуться з Маямі до Європи й 8 грудня поінформують Зеленського у Лондоні щодо американських пропозицій.

Неназваний український чиновник заявив Axios: "Нам потрібно взяти всі проєкти й провести мозковий штурм".

Подальші перемовини та зустрічі з Віткоффом і Кушнером очікуються пізніше у другий тиждень грудня, додає Axios.

Сам же Зеленський назвав розмову з американськими представниками "довгою та змістовною", а також "дуже предметною, конструктивною".

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", – розповів глава держави.