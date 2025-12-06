Європейці та Зеленський оцінять ситуацію й переговори за посередництва США – Макрон
Президент Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими партнерами, щоб оцінити ситуацію та мирні перемовини у межах посередництва США. Про це заявив керівник Франції Емманюель Макрон.
"Росія замикає себе на шлях ескалації й не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, які були спрямовані проти України минулої ночі, зокрема проти її енергетичної та залізничної інфраструктури. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир", – написав політик.
Макрон анонсував зустріч у Лондоні 8 грудня, в якій візьме участь він, президент Володимир Зеленський та глави урядів Великої Британії, Кір Стармер, та Німеччини, Фрідріх Мерц.
Зустріч відбудеться для того, щоб "оцінити ситуацію та переговори, що тривають, у межах посередництва США", пояснив глава Франції.
"Україна може розраховувати на нашу незмінну підтримку. Це є головною метою зусиль, яких ми докладаємо в межах "коаліції охочих". Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Адже на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому", – наголосив Макрон.
- Раніше, 4 грудня, німецький журнал Spiegel опублікував нібито стенограму дзвінка Зеленського та європейських партнерів, у якій останні критично висловлювались про Штати у контексті перемовин. Зокрема, Макрон та Мерц буцімто різко застерігали про те, що США можуть зрадити Україну та Європу.
- Згодом президент Франції заявив, що між Європою та США "немає недовіри".
- 6 грудня, за результатами нового раунду переговорів про мирний план, керівник української делегації та секретар РНБО Умєров заявив, що Україна та США узгодили рамки домовленостей у сфері безпеки.
