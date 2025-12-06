Європейці та Зеленський оцінять ситуацію й переговори за посередництва США – Макрон

Глави України та Франції, а також керівники урядів Британії та Німеччини зустрінуться 8 грудня у Лондоні стосовно мирних переговорів

Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц під час візиту до Києва у травні 2025 року (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з європейськими партнерами, щоб оцінити ситуацію та мирні перемовини у межах посередництва США. Про це заявив керівник Франції Емманюель Макрон.

"Росія замикає себе на шлях ескалації й не прагне миру. Я рішуче засуджую масовані удари, які були спрямовані проти України минулої ночі, зокрема проти її енергетичної та залізничної інфраструктури. Ми повинні продовжувати чинити тиск на Росію, щоб змусити її обрати мир", – написав політик.

Макрон анонсував зустріч у Лондоні 8 грудня, в якій візьме участь він, президент Володимир Зеленський та глави урядів Великої Британії, Кір Стармер, та Німеччини, Фрідріх Мерц.

Зустріч відбудеться для того, щоб "оцінити ситуацію та переговори, що тривають, у межах посередництва США", пояснив глава Франції.

"Україна може розраховувати на нашу незмінну підтримку. Це є головною метою зусиль, яких ми докладаємо в межах "коаліції охочих". Ми продовжимо ці зусилля разом з американцями, щоб надати Україні гарантії безпеки, без яких неможливий міцний і тривалий мир. Адже на кону в Україні стоїть також безпека Європи в цілому", – наголосив Макрон.