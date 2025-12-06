Европейцы и Зеленский оценят ситуацию и длящиеся переговоры при посредничестве США – Макрон

Главы Украины и Франции и руководители правительств Великобритании и Германии встретятся 8 декабря в Лондоне насчет мирных переговоров

Кир Стармер, Эмманюэль Макрон и Фридрих Мерц во время визита в Киев в мае 2025 года (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Владимир Зеленский встретится с европейскими партнерами, чтобы оценить ситуацию и мирные переговоры в рамках посредничества США. Об этом заявил руководитель Франции Эмманюэль Макрон.

"Россия замыкает себя на путь эскалации и не стремится к миру. Я решительно осуждаю массированные удары, которые были направлены против Украины прошлой ночью, в частности против ее энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее выбрать мир", – написал политик.

Макрон анонсировал встречу в Лондоне 8 декабря, в которой примет участие он, президент Владимир Зеленский и главы правительств Великобритании, Кир Стармер, и Германии, Фридрих Мерц.

Встреча состоится для того, чтобы "оценить ситуацию и длящиеся переговоры в рамках посредничества США", пояснил глава Франции.

"Украина может рассчитывать на нашу неизменную поддержку. Это является главной целью усилий, которые мы прилагаем в рамках Коалиции желающих. Мы продолжим эти усилия вместе с американцами, чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, без которых невозможен прочный и длительный мир. Ведь на кону в Украине стоит также безопасность Европы в целом", – подчеркнул Макрон.