Макрон после "слива" Spiegel заверил, что между Европой и США "нет недоверия" по Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что между Европой и США "нет недоверия". Комментарий прозвучал после того, как он в частном порядке якобы предупредил, что Штаты могут предать Украину. Слова Макрона приводит британская газета The Guardian.
"Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе является чрезвычайно важным. И я повторяю это снова и снова, нам нужно работать вместе", — сказал он журналистам во время визита в Китай.
Макрон добавил, что Европа поддерживает мирные усилия Соединенных Штатов.
"Соединенным Штатам Америки нужны европейцы, которые возглавят эти мирные усилия", — акцентировал Макрон.
Немецкий журнал Der Spiegel в четверг, 4 декабря, процитировал утечку информации из конфиденциального разговора между несколькими европейскими лидерами, в котором Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили сомнения относительно усилий США по переговорам между Украиной и Россией.
В стенограмме цитируется, что Макрон предупреждал президента Владимира Зеленского, что "существует вероятность того, что США предадут Украину территориально, без четкого определения гарантий безопасности".
На вопрос о публикации Spiegel Макрон ответил в пятницу: "Я все отрицаю".
- 4 декабря Spiegel сообщил, что в его распоряжении есть англоязычная стенограмма звонка Зеленского и европейских партнеров 1 декабря, в которой последние критически высказывались о США в контексте переговоров.
Комментарии (0)