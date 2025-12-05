Макрон после "слива" Spiegel заверил, что между Европой и США "нет недоверия" по Украине

Французский президент отрицает, что предупреждал Владимира Зеленского о возможной измене со стороны Штатов

Эмманюэль Макрон в Китае (Фото: Adek Berry / EPA)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что между Европой и США "нет недоверия". Комментарий прозвучал после того, как он в частном порядке якобы предупредил, что Штаты могут предать Украину. Слова Макрона приводит британская газета The Guardian.

"Единство между американцами и европейцами в украинском вопросе является чрезвычайно важным. И я повторяю это снова и снова, нам нужно работать вместе", — сказал он журналистам во время визита в Китай.

Макрон добавил, что Европа поддерживает мирные усилия Соединенных Штатов.

"Соединенным Штатам Америки нужны европейцы, которые возглавят эти мирные усилия", — акцентировал Макрон.

Немецкий журнал Der Spiegel в четверг, 4 декабря, процитировал утечку информации из конфиденциального разговора между несколькими европейскими лидерами, в котором Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выразили сомнения относительно усилий США по переговорам между Украиной и Россией.

В стенограмме цитируется, что Макрон предупреждал президента Владимира Зеленского, что "существует вероятность того, что США предадут Украину территориально, без четкого определения гарантий безопасности".

На вопрос о публикации Spiegel Макрон ответил в пятницу: "Я все отрицаю".