УП заявила о вооруженном конфликте между военными и бойцами разведки. В ГУР отреагировали

В военной разведке утверждают, что у представителей других формирований документы на аренду якобы аннулированы

Боец военной разведки (Фото: ГУР)

На территории санатория под Киевом произошел конфликт с применением оружия между военнослужащими и бойцами Главного управления разведки Министерства обороны. Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на неназванных собеседников в правоохранительных органах, Генеральном штабе и ГУР. В военной разведке в комментарии LIGA.net заверили, что их бойцы находятся там на законных основаниях.

По словам собеседника УП среди правоохранителей, вечером в среду, 3 декабря, представители ГУР зашли на территорию санатория и заняли ее. На тот момент там находились другие военные (в/ч A4005). Он добавил, что бойцы ГУР якобы забаррикадировались на территории и не пускали правоохранителей.

УП пишет, что на место вызвали Военную службу правопорядка и Государственное бюро расследований, но из ГБР не приехали.

"ВСП сообщила, что права на аренду данной территории имеют обе стороны конфликта, с заявлениями никто не обращается. Решением конфликтной ситуации занимается центральное управление ВСП", – сказал один из собеседников медиа.

Кроме того, по словам собеседника УП, на место происшествия якобы прибыл заместитель главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, не уточнив, кто именно.

Собеседник в ГУР в комментарии LIGA.net сообщил, что владелец земельного участка заключил с одной из воинских частей разведки прямые договоры на время действия военного положения. Он добавил, что согласно действующему законодательству эти договоры не требуют дополнительных согласований.

В то же время, по словам собеседника, у представителей других формирований документы аннулированы военной администрацией. Он заверил, что все имеющиеся документы подразделения ГУР предоставлены полиции, ВСП Киева и военной администрации с соответствующими объяснениями.

"Наши военнослужащие здесь находятся на законных основаниях. Любое разглашение информации о местах дислокации Сил безопасности и обороны представляет прямую угрозу для жизни личного состава подразделений", – отметил он.

В материале УП также говорится, что после начала полномасштабного вторжения другая воинская часть арендовала помещение санатория по согласованию Киевской городской военной администрации, командования Сухопутных войск и директора заведения.

Здания там опечатаны и не используются, но за последний месяц представители ГУР уже несколько раз приезжали с требованием покинуть территорию.

6 октября УП писала о возможном конфликте между Сырским и Драпатым на фоне расформирования "Днепра". Медиа ссылалось на неназванного "опытного военного".

Собеседники в окружении обоих генералов рассказали LIGA.net, что слухи о конфликте между ними преувеличены.