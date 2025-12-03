УП заявила про збройний конфлікт між військовими та бійцями розвідки. В ГУР прокоментували

У воєнній розвідці стверджують, що у представників інших формувань документи на оренду нібито анульовані

Боєць военної розвідки (Фото: ГУР)

На території санаторію під Києвом стався конфлікт із застосуванням зброї між військовослужбовцями та бійцями Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це повідомила Українська правда з посиланням на неназваних співрозмовників у правоохоронних органах, Генеральному штабі та ГУР. У воєнній розвідці у коментарі LIGA.net запевнили, що їхні бійці перебувають там на законних підставах.

За словами співрозмовника УП серед правоохоронців, ввечері у середу, 3 грудня, представники ГУР зайшли на територію санаторію та зайняли її. На той момент там перебували інші військові (в/ч A4005). Він додав, що бійці ГУР нібито забарикадувались на території й не пускали правоохоронців.

УП пише, що на місце викликали Військову службу правопорядку та Державне бюро розслідувань, але з ДБР не приїхали.

"ВСП повідомила, що права на оренду даної території мають обидві сторони конфлікту, із заявами ніхто не звертається. Вирішенням конфліктної ситуації займається центральне управління ВСП", – сказав один зі співрозмовників медіа.

Крім того, за словами співрозмовника УП, на місце події нібито прибув заступник головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, не уточнивши, хто саме.

Співрозмовник у ГУР у коментарі LIGA.net повідомив, що власник земельної ділянки уклав з однією з військових частин розвідки прямі договори на час дії воєнного стану. Він додав, що згідно з чинним законодавством ці договори не потребують додаткових погоджень.

Водночас, за словами співрозмовника, у представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією. Він запевнив, що всі наявні документи підрозділу ГУР надані поліції, ВСП Києва та військовій адміністрації з відповідними поясненнями.

"Наші військовослужбовці тут перебувають на законних підставах. Будь-яке розголошення інформації про місця дислокації Сил безпеки та оборони становить пряму загрозу для життя особового складу підрозділів", – зазначив він.

У матеріалі УП також йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення інша військова частина орендувала приміщення санаторію за погодженням Київської міської військової адміністрації, командування Сухопутних військ та директора закладу.

Будівлі там опечатані й не використовуються, але за останній місяць представники ГУР уже кілька разів приїжджали з вимогою покинути територію.

6 жовтня УП писала про можливий конфлікт між Сирським та Драпатим на тлі розформування "Дніпра". Медіа посилалося на неназваного "досвідченого військового".

Співрозмовники в оточенні обох генералів розповіли LIGA.net, що чутки про конфлікт між ними перебільшені.