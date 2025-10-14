Чутки про конфлікт між Сирським та Драпатим перебільшені – джерела
Олександр Сирський та Михайло Драпатий (Фото: Генштаб)

Чутки про конфлікт між головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським та командувачем Об'єднаних сил ЗСУ Михайлом Драпатим перебільшені. Про це в коментарі LIGA.net для розбору про реформу управління армії розповіли чотири співрозмовники в оточенні обох генералів.

Наприкінці вересня Сирський розформував оперативно-стратегічне угруповання "Дніпро" (колишнє ОСУВ "Хортиця"), яке відповідало за одну з ключових ділянок фронту – від Запоріжжя до Харківської області, зокрема за розподіл боєприпасів між бригадами.

У медіа натякали, що ліквідація ОСУВ пов’язана не лише з корпусною реформою, а і з бажанням посунути його очільника – Драпатого.

Чутки про конфлікт між ним та головкомом у медіа просочилися після того, як влітку Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ. Мовляв, його підозрюють у політичних амбіціях, і це нібито стало причиною конфлікту.

Однак четверо співрозмовників чутки про конфлікт назвали перебільшеними. Вони додали, що стосунки між Драпатим та Сирським є робочими.

6 жовтня про можливий конфлікт між головкомом та командувачем Об'єднаних сил ЗСУ на тлі розформування "Дніпра" писала Українська правда із посиланням на неназваного "досвідченого військового".

У матеріалі йшлося про розформування ОСУВ, яке вісім місяців очолював Драпатий. У межах реформи він збереже посаду командувача Об'єднаних сил і разом зі своєю командою переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Однак його зона відповідальності зменшиться приблизно вдвічі.

Неназваний співрозмовник УП назвав це "способом прибрати конкурента".

