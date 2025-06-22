Сирський про перехід на корпусну систему: Це дасть можливість проводити наступальні дії

Головком сподівається, що таким чином вдасться збільшити втрати ворога та зменшити власні

Олександр Сирський (Фото: Головне управління комунікацій ЗСУ)

У межах масштабної реорганізації, розпочатої у 2024 році, Збройні Сили України завершують перехід на корпусну систему управління. Це дозволить мати сили для проведення наступів, повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на зустрічі з журналістами, передає кореспондент LIGA.net.

"Сподіваюсь, що така реорганізація дасть нам можливість... створити більше дієздатних резервів, щоб мати змогу проводити активні контрнаступальні й наступальні дії", – сказав він.

За словами головкома, основна мета змін – підвищення ефективності військових операцій та оптимізація структури командування в умовах активних бойових дій.

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А ключовими перевагами реформи він назвав раціональніше використання особового складу, розширення підрозділів БпЛА, а також оптимізацію артилерійських ресурсів.

Сирський розповів, що корпусна система передбачає збереження рівня оперативно-стратегічного управління військ (ОСУВ), одночасно з поступовою ліквідацією оперативно-тактичних угруповань (ОТУ). Очікується, що цей перехід забезпечить також посилення контролю за бойовими підрозділами тазменшення втрат.

Завдяки переходу на корпусну систему також відбулося "значне омолодження" оперативного керівного складу Сил оборони. Переважна більшість командирів корпусів та їхніх заступників – це колишні командири бригад та начальники штабів, які відзначились на полі бою.

"Ми сподіваємося, що така реорганізація дасть нові можливості в плані ефективності застосування частин, застосування бойового досвіду, посилення контролю за бригадами, зменшення наших втрат та збільшення обсягів знищених ворогів", – підкреслив головком.