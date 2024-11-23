Зеленський заявив, що "генерали повинні бути в окопах", інакше вони не генерали

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські генерали мають бути в окопах, інакше вони не генерали. Про це він сказав під час виступу на III Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. Попри всю мою пошану, сьогодні найскладніша ситуація — на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

Президент прокоментував другий пункт Плану внутрішньої стійкості, в якому йдеться про зміну підходів до управління в Збройних Силах України. За його словами, зміна полягає, зокрема, у зменшенні бюрократії у війську і це "головне завдання" головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Також президент зазначив, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". І якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.

18 листопада повідомлялося, що президент Зеленський підтримує відстрочку цивільним полоненим.

19 листопада президент представив План стійкості України. Документ містить 10 пунктів.

22 листопада Зеленський заявив, що коли немає повітряних тривог, вся країна має працювати, а попередження розвідок щодо ймовірних атак не є дозволом на вихідний.