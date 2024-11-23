Зеленський заявив, що "генерали повинні бути в окопах", інакше вони не генерали
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські генерали мають бути в окопах, інакше вони не генерали. Про це він сказав під час виступу на III Міжнародній конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine.

"Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. Попри всю мою пошану, сьогодні найскладніша ситуація — на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

Президент прокоментував другий пункт Плану внутрішньої стійкості, в якому йдеться про зміну підходів до управління в Збройних Силах України. За його словами, зміна полягає, зокрема, у зменшенні бюрократії у війську і це "головне завдання" головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Також президент зазначив, що військові пропонують перехід до системи "корпус – бригада". І якщо це допоможе "скоротити відстань" від генерала до солдата і зменшити бюрократичність, то він не проти цього.

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