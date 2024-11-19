Зеленський представив у Раді План стійкості – список пунктів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 19 листопада презентував у Верховній Раді внутрішній План стійкості, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко від Євросолідарності та Ярослав Железняк від Голосу. Документ складається з десяти пунктів.

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За словами парламентарів, План стійкості містить наступні пункти:

→ Єдність. Президент заявив, що вибори під час війни неможливі через закони, а план стійкості ще доопрацьовуватиметься із залученням експертів і громади.

→ Фронт. Планується створення Військового омбудсмена, нова контрактна система для немобілізаційного віку, зниження мобілізаційного віку не передбачено.

→ Зброя. Україна активно компенсує нестачу артилерії за допомогою дронів: у 2024 році планується виробництво щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Армія також отримає більше фінансування для бригад, щоб підвищити їхню автономність. Цьогоріч в Україні виготовлено понад 2,5 млн артилерійських снарядів і створено "довгі Нептуни" — нові крилаті ракети, з перших тестів яких вже отримано позитивні результати. Також Зеленський поставив завдання виробити 3000 крилатих ракет, а для посилення інновацій у військовій сфері буде створено Технологічну ставку.

→ Гроші. Все, що можливо, має виготовлятися та закуповуватися всередині країни. Плануються нововведення, такі як страхування військових ризиків та дерегуляція економіки. Для підтримки бізнесу передбачено зменшення перерозподілу ВВП, гарантування захисту підприємців від тиску правоохоронців і стимулювання детінізації через вигідні умови для прозорої діяльності.

→ Енергетика. До кінця року в Україні будуть створені паспорти стійкості для регіонів, а наступного року планується розробка паспортів для генерації енергетики. Пріоритетом для країни залишається атомна енергетика, яка визнається ключовим напрямом для забезпечення енергетичної безпеки та стабільності.

→ Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Також на входах до шкіл і державних установ повинні бути встановлені рамки металошукачів для перевірки на наявність небезпечних предметів. Акцент робиться й на зміцненні державного кордону для забезпечення національної безпеки.

→ Громади. Податкові умови для прифронтових регіонів.

→ Людський капітал. Планується запровадження Національного стандарту безбар'єрності, ліквідація Московської церкви, створення інституту множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також найближчим часом буде сформовано міністерство об'єднання.

→ Культурний суверенітет. Україна ініціює створення "культурного Рамштайну", метою якого є підтримка української культури та її популяризація на міжнародній арені. Окрім того, планується сприяння відкриттю кафедр україністики в іноземних університетах для глибшого вивчення української мови, історії та культури.

→ Політика героїв. Планується впровадити кілька ініціатив для підтримки ветеранів. До 2025 року у кожній громаді будуть створені реабілітаційні відділення. Відповідно до нових ініціатив, також планується залучення ветеранів до державної служби та додаткова оплата для сімейних лікарів, які укладуть контракти з ветеранами. У 2024 році буде впроваджено систему з 11 000 фахівців для супроводу ветеранів. Крім того, створять щонайменше 80 ветеранських просторів, а також забезпечать ветеранів житлом у вигляді квартир.

Повний План з додатками буде представлений у грудні.