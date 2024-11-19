Зеленський представив у Раді План стійкості – список пунктів
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський 19 листопада презентував у Верховній Раді внутрішній План стійкості, повідомили народні депутати Олексій Гончаренко від Євросолідарності та Ярослав Железняк від Голосу. Документ складається з десяти пунктів.

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За словами парламентарів, План стійкості містить наступні пункти:

Єдність. Президент заявив, що вибори під час війни неможливі через закони, а план стійкості ще доопрацьовуватиметься із залученням експертів і громади.

Фронт. Планується створення Військового омбудсмена, нова контрактна система для немобілізаційного віку, зниження мобілізаційного віку не передбачено.

Зброя. Україна активно компенсує нестачу артилерії за допомогою дронів: у 2024 році планується виробництво щонайменше 30 000 далекобійних дронів. Армія також отримає більше фінансування для бригад, щоб підвищити їхню автономність. Цьогоріч в Україні виготовлено понад 2,5 млн артилерійських снарядів і створено "довгі Нептуни" — нові крилаті ракети, з перших тестів яких вже отримано позитивні результати. Також Зеленський поставив завдання виробити 3000 крилатих ракет, а для посилення інновацій у військовій сфері буде створено Технологічну ставку.

Гроші. Все, що можливо, має виготовлятися та закуповуватися всередині країни. Плануються нововведення, такі як страхування військових ризиків та дерегуляція економіки. Для підтримки бізнесу передбачено зменшення перерозподілу ВВП, гарантування захисту підприємців від тиску правоохоронців і стимулювання детінізації через вигідні умови для прозорої діяльності.

Енергетика. До кінця року в Україні будуть створені паспорти стійкості для регіонів, а наступного року планується розробка паспортів для генерації енергетики. Пріоритетом для країни залишається атомна енергетика, яка визнається ключовим напрямом для забезпечення енергетичної безпеки та стабільності.

Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Також на входах до шкіл і державних установ повинні бути встановлені рамки металошукачів для перевірки на наявність небезпечних предметів. Акцент робиться й на зміцненні державного кордону для забезпечення національної безпеки.

Громади. Податкові умови для прифронтових регіонів.

Людський капітал. Планується запровадження Національного стандарту безбар'єрності, ліквідація Московської церкви, створення інституту множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також найближчим часом буде сформовано міністерство об'єднання.

Культурний суверенітет. Україна ініціює створення "культурного Рамштайну", метою якого є підтримка української культури та її популяризація на міжнародній арені. Окрім того, планується сприяння відкриттю кафедр україністики в іноземних університетах для глибшого вивчення української мови, історії та культури.

Політика героїв. Планується впровадити кілька ініціатив для підтримки ветеранів. До 2025 року у кожній громаді будуть створені реабілітаційні відділення. Відповідно до нових ініціатив, також планується залучення ветеранів до державної служби та додаткова оплата для сімейних лікарів, які укладуть контракти з ветеранами. У 2024 році буде впроваджено систему з 11 000 фахівців для супроводу ветеранів. Крім того, створять щонайменше 80 ветеранських просторів, а також забезпечать ветеранів житлом у вигляді квартир.

Повний План з додатками буде представлений у грудні.

  • 24 жовтня 2024 року повідомлялося, що Зеленський доручив підготувати внутрішній План посилення України. В ньому йдеться про фронт, оборонно-промисловий комплекс, економіку країни, фінанси, інформаційну сферу, роботу в регіонах, забезпечення справедливості та інші стратегічні галузі.
  • 14 листопада президент заявив, що триває розробка внутрішнього Плану стійкості України. Загалом він міститиме 10 пунктів, а представлять його наступного тижня.
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