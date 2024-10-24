Зеленський зібрав Ставку: доручив готувати внутрішній План посилення України

На Ставці обговорили внутрішнє посилення України, ситуацію на фронті та підготовку до опалювального сезону

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. У вечірньому відеозверненні він повідомив, що доручив підготувати визначені частини "нашого внутрішнього Плану посилення України".

Президент зазначив, що разом із Планом перемоги потрібно працювати над кроками, які дадуть "внутрішні результати". Йдеться про фронт, оборонно-промисловий комплекс, економіку країни, фінанси, інформаційну сферу, роботу в регіонах, забезпечення справедливості та інші стратегічні галузі.

Доручення отримали всі члени Ставки, а відповідальним за роботу Зеленський призначив секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олександра Литвиненка.

Крім цього президент обговорив й інші питання: підготовку до опалювального сезону з погляду безпеки, відновлення, роботу з партнерами та довгострокові енергетичні рішення, які "дадуть Україні більше стійкості". Заслухав доповіді від Мінрегіонів, Міненерго та Повітряних сил. За словами Зеленського, потрібно приділити особливу увагу підготовці прикордонних і прифронтових громад.

"Дав чіткі доручення, що мають бути виконані до початку зими. Були доповіді Міноборони та військових щодо комплектації бригад, підготовки. Був звіт щодо будівництва фортифікацій. Є напрямки, які мають бути посилені", — підкреслив президент.

Опалювальний сезон у Києві розпочався 14 жовтня, однак лише для закладів соціальної сфери міста.

19 жовтня Болгарія заявила, що готова допомогти взимку з електропостачанням Україні в межах енергетичної безпеки.

22 жовтня Зеленський розкрив план Б на випадок, якщо союзники відхилять План перемоги. Йдеться про заморожені російські активи.