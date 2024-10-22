Зеленський розкрив український план Б – це гроші від заморожених активів Росії

За словами президента, з наступного року Україна розраховуватиме на них

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Гроші від заморожених російських активів і були планом Б на випадок, якщо, наприклад, США зменшать фінансову підтримку України. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 22 жовтня, повідомив кореспондент LIGA.net.

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Голову держави запитали, чи правда Україна дала партнерам три місяці на втілення або відповідь на План перемоги і чи є план Б, якщо партнери відхилять всі його пункти навіть після виборів президента США.

"У Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в Плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас. Що стосується планів Б. Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх [планів Б] немає для будь-кого", – відповів президент.

Він зазначив, що для закупівлі озброєнь в інших країнах необхідно шукати альтернативні джерела фінансування – і Україна знайшла їх у заморожених російських активах.

І хоча гроші прийдуть лише на початку 2025 року у вигляді траншів, проте Україна все ж таки знайшла ці кошти, зауважив Зеленський.

"І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли", – заявив він.

За словами Зеленського, з наступного року Україна розраховуватиме на відповідні заморожені активи РФ.