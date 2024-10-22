Зеленський розкрив український план Б – це гроші від заморожених активів Росії
Гроші від заморожених російських активів і були планом Б на випадок, якщо, наприклад, США зменшать фінансову підтримку України. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 22 жовтня, повідомив кореспондент LIGA.net.
Голову держави запитали, чи правда Україна дала партнерам три місяці на втілення або відповідь на План перемоги і чи є план Б, якщо партнери відхилять всі його пункти навіть після виборів президента США.
"У Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в Плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас. Що стосується планів Б. Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх [планів Б] немає для будь-кого", – відповів президент.
Він зазначив, що для закупівлі озброєнь в інших країнах необхідно шукати альтернативні джерела фінансування – і Україна знайшла їх у заморожених російських активах.
І хоча гроші прийдуть лише на початку 2025 року у вигляді траншів, проте Україна все ж таки знайшла ці кошти, зауважив Зеленський.
"І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли", – заявив він.
За словами Зеленського, з наступного року Україна розраховуватиме на відповідні заморожені активи РФ.
- У червні 2024 року лідери країн – членів Великої сімки (США, Японія, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Канада) погодилися надати Україні $50 млрд, використавши для цього майбутні доходи від заморожених активів Російської Федерації. Згідно із задумом, тягар кредиту ляже на G7. Україна отримуватиме гроші у вигляді грантів, тому їх не потрібно буде повертати.
- Поки що конкретну суму – 35 млрд євро – пообіцяв Україні тільки Євросоюз. Україна хоче "розтягнути" використання цих грошей щонайменше на три роки, а не використати їх за один раз.
- 18 жовтня угорський прем'єр Орбан не дозволив скоригувати режим європейських санкцій проти Росії, це рішення потрібно для збільшення частки США у новому пакеті фінансової допомоги Україні на $50 млрд, яку погодили лідери Великої сімки влітку.