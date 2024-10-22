Зеленский раскрыл украинский план "Б" – это деньги от замороженных активов России
Деньги от замороженных российских активов и были планом Б на случай, если, например, США снизят финансовую поддержку Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами 22 октября, сообщил корреспондент LIGA.net.
Главу государства спросили, правда ли Украина дала партнерам три месяца на воплощение или ответ на План победы, и есть ли план "Б", если партнеры отклонят все его пункты даже после выборов президента США.
"В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас. Что касается планов "Б". Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их [планов "Б" нет для кого-либо", – ответил президент.
Он отметил, что для закупки вооружений в других странах необходимо искать альтернативные источники финансирования – и Украина нашла их в замороженных российских активах.
И хотя деньги придут только в начале 2025 года в виде траншей, однако Украина все же нашла эти средства, акцентировал Зеленский.
"И это был план "Б", если Соединенные Штаты, например, снизят финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли", – заявил он.
По словам Зеленского, в следующем году Украина будет рассчитывать на соответствующие замороженные активы РФ.
- В июне 2024 года лидеры стран – членов Большой семерки (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада) согласились предоставить Украине $50 млрд, использовав для этого будущие доходы от замороженных активов Российской Федерации. Согласно замыслу, бремя кредита ляжет на G7. Украина будет получать деньги в виде грантов, поэтому их не нужно будет возвращать.
- Пока конкретную сумму – 35 млрд евро – пообещал Украине только Евросоюз. Украина хочет "растянуть" использование этих денег минимум на три года, а не использовать их за один раз.
- 18 октября венгерский премьер Орбан не разрешил скорректировать режим европейских санкций против России, это решение нужно для увеличения доли США в новом пакете финансовой помощи Украине на $50 млрд, согласованной лидерами Большой семерки летом.