Вбросами в медиа об уступках территорий некоторые партнеры проверяют градус – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина не обсуждает с союзниками вступление в НАТО в обмен на то, чтобы отдать оккупированные территории России. Однако некоторые партнеры могут иметь такое мнение, поэтому "вбросы" в прессе не случайны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами 22 октября, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Наверное, такие мысли у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не коммуницируют этот вопрос со мной, но через медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины", – сказал президент.

По словам Зеленского, на всех переговорах Украина поднимает вопрос о гарантиях безопасности и лучший вариант – вступление в НАТО. Он отметил, что даже во время войны приглашение абсолютно открыто и не зависит от мнения России. Положительные изменения в этом вопросе, по словам президента, могут произойти тогда, когда некоторые союзники поймут, что они "сильнее России".

Также Зеленского спросили, рассматривается ли частичное вступление Украины в НАТО без временно оккупированных территорий. Он подчеркнул, что настаивает на приглашении вступить в Альянс именно во время войны не просто так.

"Почему я настаиваю на приглашении? Потому что оно дается стране в международно признанных границах. И это для меня принципиальная вещь: получить приглашение во время войны. Я считаю, что это сильная часть пакета, который мы предлагаем", – сказал президент.

По словам Зеленского, возможны разные форматы членства в Альянсе, но юридически признавать оккупированные территории частью "других государств" никто не будет. Для Украины важно получить само приглашение присоединиться к НАТО, а уже следующим шагом станет дипломатия – какое будет вступление, как будет происходить и сколько.