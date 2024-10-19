Чалый – о членстве в НАТО без деоккупации земель: В Альянс не принимают страны частично
Украина не станет членом НАТО, пока не освободит все свои территории, оккупированные Россией, ведь в Альянс не принимают государства частично. Такое мнение в интервью LIGA.net высказал посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.
"Частичное членство невозможно. В НАТО не принимают частично страны. Это может быть нестандартная ситуация, когда какой-то период страна не контролирует всю территорию. Тогда они думают, распространять ли общую оборону, Пятую статью, не на всю территорию", — заявил Чалый.
Дипломат добавил, что страну в Альянс частично принять невозможно.
"Я не представляю ситуацию, когда Россия себе записала территории, никто это не признает. Если сказать, но на это в НАТО никто не пойдет, что Украина должна согласовать с Россией, какие территории уже не принадлежат нам, а принадлежат РФ. Это в самой записи НАТО будет нарушением Устава ООН", — утверждает экс-посол.
Он сравнил ситуацию в Украине и Германии, которая на момент вступления в Альянс была разделена. По словам Чалого, здесь есть три ключевых отличия.
В Германии это была территория, оккупированная победителями Второй мировой войны. К тому же была четко определена граница между Западной и Восточной Германией. И третье отличие состоит в том, что Советский Союз не вывозил людей из Восточной Германии, как это сейчас Россия делает на оккупированных территориях Украины.
"Это совсем другая история. И еще называют кучу причин, почему это нельзя применить. Что можно применить? Сам принцип мышления, что Украину можно во время войны пригласить и принять в НАТО, когда у Украины еще нет полного контроля над всеми территориями. Этот принцип – он новый", — подчеркнул Чалый.
По его словам, в Европейском Союзе этот принцип применялся при присоединении Кипра к блоку. Так, одна часть турецкая, а другая – греческая. Поэтому здесь нашли компромисс: "Все правила ЕС не будут распространяться на всю территорию Кипра, только на территорию, контролируемую правительством в Афинах. И так это работает".
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