Рютте: Украина ближе к НАТО, чем когда-либо раньше

Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: ОП)

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Украина сейчас ближе к НАТО, чем когда-либо ранее. Такое мнение он высказал на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

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Журналисты попросили Рютте прокомментировать материал Financial Times о том, что есть предварительные признаки того, что президент США Джо Байден может согласиться изменить статус заявки Украины на членство в Альянсе до того, как покинет Белый дом.

Генсек НАТО вспомнил, что на июльском саммите союзники согласились, что путь Украины к членству необратим.

"И как я сказал в своем коротком заявлении, Украина ближе к НАТО, чем когда-либо", — подчеркнул Рютте.

Он добавил, что у Альянса есть комплексный пакет помощи, чтобы способствовать реализации реформ в Украине.

"Мы создаем это командование НАТО, и оно поможет координировать и оказывать помощь в сфере безопасности, а также обучение для Украины. Я уже упоминал также о 40 млрд евро, которые есть для финансирования военной помощи Украине", — подчеркнул Рютте.

Генсек Альянса отметил, что Украина подписала соглашения о безопасности с рядом государств НАТО, а это значит, что она становится сильнее с каждым днем, становится более совместимой с НАТО и лучше, чем когда-либо, и готовой присоединиться к Альянсу.

"И это фактически строительство моста к членству в НАТО для Украины. И я думаю, что настанет день, когда Украина станет полноправным членом НАТО. И позвольте мне добавить к этому, если кто-нибудь может думать иначе, Россия в этом вопросе не имеет права голоса и вето", – подчеркнул Рютте.

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО. Он назвал Украину приоритетом номер один.

3 октября Рютте приехал с официальным визитом в Киев, где провел переговоры с Зеленским.