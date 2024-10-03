Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
Владимир Зеленский и Марк Рютте (Фото: X-аккаунт Зеленського)

В четверг, 3 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Рютте встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это его первый заграничный визит после вступления в должность 1 октября.

По результатам переговоров Зеленский и Рютте провели общий брифинг.

"Первый визит Рютте как руководителя НАТО проходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка", - прокомментировал визит Рютте Зеленский.

Президент отметил, что ключевая цель Украины – это полноценное членство в НАТО. Также на встрече Зеленский и Рютте обсудили План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности украинской армии и потребности в противовоздушной обороне и дополнительном взаимодействии с соседними странами.

Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
Фото: X-аккаунт Владимира Зеленского
Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
Фото: X-аккаунт Владимира Зеленского
Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
Фото: X-аккаунт Владимира Зеленского
  • 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО. Он назвал Украину приоритетом номер один.
  • Рютте выступил за дальнобойные удары западным оружием по территории России, но признал: решения должны принимать члены Альянса индивидуально.
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