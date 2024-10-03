Новоназначенный генсек НАТО Рютте приехал с визитом в Киев
В четверг, 3 октября, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Об этом сообщила пресс-служба Альянса.
Рютте встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это его первый заграничный визит после вступления в должность 1 октября.
По результатам переговоров Зеленский и Рютте провели общий брифинг.
"Первый визит Рютте как руководителя НАТО проходит именно в Украину. Это действительно важно. Сразу понятны и приоритеты, где сейчас идет защита общих ценностей всей Евроатлантики. И это подчеркивает, что мы в Украине можем рассчитывать на дальнейшее личное лидерство Марка", - прокомментировал визит Рютте Зеленский.
Президент отметил, что ключевая цель Украины – это полноценное членство в НАТО. Также на встрече Зеленский и Рютте обсудили План победы Украины, ситуацию на поле боя, потребности украинской армии и потребности в противовоздушной обороне и дополнительном взаимодействии с соседними странами.
- 1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Рютте официально возглавил НАТО. Он назвал Украину приоритетом номер один.
- Рютте выступил за дальнобойные удары западным оружием по территории России, но признал: решения должны принимать члены Альянса индивидуально.