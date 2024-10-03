Новопризначений генсек НАТО Рютте приїхав до Києва
У четвер, 3 жовтня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва. Про це повідомила пресслужба Альянсу.
Рютте зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це його перший закордонний візит після вступу на посаду 1 жовтня.
За результатами перемовин Зеленський і Рютте провели спільний брифінг.
"Перший візит Рютте як керівника НАТО відбувається саме в Україну. Це справді важливо. Одразу зрозумілі й пріоритети, де саме зараз триває захист спільних цінностей усієї Євроатлантики. І також це підкреслює, що ми в Україні можемо розраховувати на подальше особисте лідерство Марка", – прокоментував візит Рютте Зеленський.
Президент зазначив, що ключова мета України – це повноцінне членство в НАТО. Також на зустрічі Зеленський і Рютте обговорили План перемоги України, ситуацію на полі бою, наявні потреби української армії й потреби в протиповітряній обороні та додатковій взаємодії із сусідніми країнами.
- 1 жовтня колишній прем’єр-міністр Нідерландів Рютте офіційно очолив НАТО. Він назвав Україну пріоритетом номер один.
- Рютте виступив за далекобійні удари західною зброєю по території Росії, але визнав: рішення мають ухвалювати члени Альянсу індивідуально.