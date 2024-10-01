Рютте – про Гарріс і Трампа: Зможу працювати з ними обома, незалежно від результатів виборів

Марк Рютте (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте планує працювати з будь-яким майбутнім президентом Сполучених Штатів, незалежно від результатів виборів. Таку думку він висловив на брифінгу, присвяченому вступу на посаду.

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Рютте заявив, що дуже добре знає обох кандидатів – республіканця Дональда Трампа і демократку Камалу Гарріс.

Він похвалив Трампа за те, що той спонукав союзників по НАТО витрачати більше на оборону, а також за посилення їхнього підходу до Китаю. Також генсек розповів про "фантастичну історію" віцепрезидентки Гарріс і назвав її "дуже шанованим лідером".

"Я зможу працювати з ними обома. Якими б не були результати виборів", – наголосив генсек Альянсу.

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Рютте наступником Столтенберга.

1 жовтня Рютте заявив, що його пріоритетом як нового генсека НАТО буде Україна.

Того самого дня Столтенберг офіційно передав повноваження генсека Альянсу Рютте.

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