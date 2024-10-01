Рютте вступає на посаду генсека НАТО. Назвав Україну пріоритетом номер один – відео

Марк Рютте заявив, що прагнутиме зробити так, щоб Україна "вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація"

Марк Рютте та Єнс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Колишній прем'єр Нідерландів Марк Рютте, який 1 жовтня офіційне обійме посаду генсека Північноатлантичного альянсу, назвав підтримку України пріоритетом для себе. Трансляцію зі штаб-квартири НАТО у Брюсселі веде Associated Press.

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Відповідаючи на запитання, якими будуть три пріоритети на каденцію, Рютте сказав: "Дуже складно назвати саме три пріоритети, оскільки Україна – у топі. Звичайно, ми також маємо робити більше для нашої колективної безпеки".

За словами наступника Столтенберга, він прагнутиме зробити так, щоб Україна "вистояла як суверенна, незалежна, демократична нація".

Рютте є другом України та критиком російського диктатора Володимира Путіна. За останній рік він підписав безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським, передав українцям систему протиповітряної оборони Patriot та іншу військову допомогу, а також всіляко підтримував Україну на міжнародній арені.

Майже до останнього кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО блокувала Угорщина. Країна висувала дві умови, за яких підтримає прем'єра Нідерландів. Одна з умов полягала у зобов'язанні Рютте "не втягувати Угорщину у війну в Україні".

26 червня посли НАТО офіційно затвердили Рютте наступником Столтенберга.

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