Рютте вступает в должность генсека НАТО. Назвал Украину приоритетом номер один – видео
Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, который 1 октября официально займет пост генсека Североатлантического альянса, назвал поддержку Украины приоритетом для себя. Трансляцию из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе ведет Associated Press.
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Отвечая на вопрос, какими будут три приоритета на каденцию, Рютте сказал: "Очень сложно назвать именно три приоритета, поскольку Украина – в топе. Конечно, мы также должны делать больше для нашей коллективной безопасности".
По словам преемника Столтенберга, он будет стремиться сделать так, чтобы Украина "выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация".
Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.
- Почти до последнего кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".
- 26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.
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