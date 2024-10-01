Рютте вступает в должность генсека НАТО. Назвал Украину приоритетом номер один – видео

Марк Рютте заявил, что будет стремиться сделать так, чтобы Украина "выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация"

Марк Рютте и Йенс Столтенберг (Фото: ЕРА)

Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте, который 1 октября официально займет пост генсека Североатлантического альянса, назвал поддержку Украины приоритетом для себя. Трансляцию из штаб-квартиры НАТО в Брюсселе ведет Associated Press.

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Отвечая на вопрос, какими будут три приоритета на каденцию, Рютте сказал: "Очень сложно назвать именно три приоритета, поскольку Украина – в топе. Конечно, мы также должны делать больше для нашей коллективной безопасности".

По словам преемника Столтенберга, он будет стремиться сделать так, чтобы Украина "выстояла как суверенная, независимая, демократическая нация".

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь, а также всячески поддерживал Украину на международной арене.

Почти до последнего кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".

26 июня послы НАТО официально утвердили Рютте преемником Столтенберга.

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