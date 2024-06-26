Послы НАТО официально избрали Марка Рютте преемником Столтенберга

Действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг уйдет в отставку в октябре 2024 года

Марк Рютте (Фото: Twitter)

Послы Североатлантического альянса 26 июня избрали нидерландского премьера Марка Рютте новым генсеком НАТО. Об этом сообщила пресс-служба блока.

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Действующий генсек Альянса Йенс Столтенберг уйдет в отставку 1 октября 2024 года. Тогда на должность вступит Рютте.

"Я искренне приветствую выбор членов Альянса в пользу министра иностранных дел Марка Рютте моим преемником. Марк является настоящим трансатлантистом и сильным лидером. Я желаю ему успехов на пути дальнейшего укрепления НАТО. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", – написал в Х Столтенберг.

Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Он должен был завершить свой срок в конце сентября 2023 года, но члены НАТО попросили его остаться еще на год, поскольку не смогли тогда достичь консенсуса по кандидату.

Рютте является другом Украины и критиком российского диктатора Владимира Путина. За последний год он подписал соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским, передал украинцам систему противовоздушной обороны Patriot и другую военную помощь и всячески поддерживал Украину на международной арене.

Почти до последнего кандидатура Рютте на пост генсека НАТО блокировала Венгрия. Страна выдвигала два условия, при которых поддержит премьера Нидерландов. Одно из условий заключалось в обязательстве Рютте "не втягивать Венгрию в войну в Украине".

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