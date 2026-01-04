В России взорвался КамАЗ с военными РФ, которые причастны к ракетным ударам по Украине – видео

Украинская разведка ударила по КамАЗу с оккупантами

Взрыв КамАЗа с оккупантами (Скриншот с видео)

В городе Кореновск Краснодарского края РФ взорвался КамАЗ, в результате чего российские оккупанты понесли потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Взрыв прогремел 26 декабря на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа российских Вооруженных сил. В результате взрыва загорелся военный автомобиль КамАЗ, который перевозил личный состав подразделения.

В ГУР добавили, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – говорится в сообщении.