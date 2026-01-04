В России взорвался КамАЗ с военными РФ, которые причастны к ракетным ударам по Украине – видео
В городе Кореновск Краснодарского края РФ взорвался КамАЗ, в результате чего российские оккупанты понесли потери. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Взрыв прогремел 26 декабря на въезде к месту дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии южного военного округа российских Вооруженных сил. В результате взрыва загорелся военный автомобиль КамАЗ, который перевозил личный состав подразделения.
В ГУР добавили, что солдаты и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным ударам по территории Украины и военным преступлениям против мирного населения.
"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – говорится в сообщении.
- 2 января в ГУР обнародовали видео инсценировки гибели командира Русского добровольческого корпуса Дениса Капустина.
- До этого РДК сообщил о гибели Капустина на Запорожском направлении в результате попадания FPV-дрона. Других деталей подразделение не привело.
- 1 января 2026 года ГУР заявило, что Капустин жив. Украинская разведка сорвала планы спецслужб России убить его и выманила у оккупантов $500 000.
