На Запорожском направлении погиб командир Российского добровольческого корпуса Капустин

Денис Капустин (Фото: Wikipedia)

В субботу, 27 декабря, на фронте погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин (WhiteRex), который в составе Сил обороны воюет на стороне Украины. Об этом говорится в заявлении РДК.

По данным добровольцев, Капустин погиб сегодня на Запорожском направлении при выполнении боевой задачи.

По предварительной информации, военный погиб в результате попадания FPV-дрона.

"Все подробности будут объявлены позже – пока устанавливаются детали происшествия", – отметили в РДК.

СПРАВКА РДК воюет на стороне Украины и состоит преимущественно из граждан России, выступающих против режима российского диктатора Владимира Путина. Подразделение заявляет своей целью борьбу с российскими властями и перенесение войны на территорию РФ, позиционируя себя как антипутинское движение. Капустин был одним из основателей и общественных представителей РДК.

РДК участвует в боевых действиях на разных отрезках фронта. В августе ГУР и добровольцы остановили попытку прорыва россиян в Донецкой области и не дали врагу зайти в Днепропетровскую область.