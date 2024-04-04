Генерал СБУ Ягун о российских добровольцах: Достаточно положительные последствия для нас

В частности, Россия была вынуждена реально оттянуть часть войск с фронта для прикрытия своей границы

Командиры российских добровольческих формирований

Рейд российских добровольческих формирований на территории РФ имел как информационные, так и практические "достаточно положительные" последствия для Украины: влияние на часть населения страны-агрессора, серая зона на территории захватчиков и оттягивание войск оккупантов с фронта. Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины генерал-майор Виктор Ягун в интервью LIGA.net.

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"Всегда, когда идет такая война, формирование подразделений из представителей враждующей стороны – это всегда полезно, всегда. И это демонстрация того, что политика той [враждующей] стороны не совсем такая, какая должна быть. То, что часть населения не воспринимает, если брать Россию, то политику Путина, что есть альтернативный путь – не только с белыми лентами и шариками можно ходить, можно и оружие в руки взять и т.д.", – пояснил он.

По словам Ягуна, главное – то, что российские повстанцы провели "достаточно масштабную" операцию, которая "достаточно полезна" для Украины, и не только в информационном плане.

Добровольцы продемонстрировали, что есть, как заявил российский диктатор, "власовцы", воюющие на стороне Украины, – и они показали альтернативный путь для определенной части населения России, акцентировал генерал-майор.

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Также, отметил он, фактически была создана серая зона на территории РФ, а не на территории Украины.

Кроме этого, Россия была вынуждена реально оттянуть часть войск с фронта для прикрытия своей границы – и это так же повлияло на наступательные оккупантов возможности на определенном направлении, пояснил Ягун.

По мнению генерал-майора, все, что сделали и делают российские повстанцы, "достаточно положительным".

"И да, информационная составляющая она не исключается. Не всем это, кстати, нравится среди наших союзников, потому что они там порой очень выступают: "Вот боевые действия на территории России". Но мы говорим: "Слушайте, это граждане России, они имеют русский паспорт, они видят другую Россию, и они пытаются с оружием в руках доказать, что есть альтернативный путь развития России. Ну мы же не можем их сдерживать. А оружие они в военторге купили", – подытожил он.

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12 марта в РФ началась новая операция оппозиционных режиму военных подразделений, среди которых Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон. Начальник ГУР Буданов утверждал, что российские повстанцы "не собираются заканчивать в ближайшее время", а "сил у них достаточно".

17 марта Сибирский батальон заявил, что совместно с РДК освободил от российской армии поселок Козинка в Белгородской области РФ.

25 марта российские повстанцы заявили, что с 12 марта уничтожили 452 "наемника Кремля" и ранили еще 784 – и это только в пределах Белгорода.

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