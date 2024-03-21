Російські повстанці: Скоро підемо в інші міста РФ. Співвітчизники, приєднуйтеся
Опозиційні панівному режиму російські добровольчі формування анонсували, що "скоро підуть і до інших міст" РФ, та закликали співвітчизників вступати до своїх лав. Підрозділи зауважили, що мешканці Курщини та Бєлгородщини проігнорували псевдовибори – тепер ніхто не зможе стверджувати, що російського диктатора Володимира Путіна обрали законно. Про це йдеться у спільній заяві, яку добровольці озвучили на пресконференції в Києві, повідомив журналіст LIGA.net.
"Разом із нашими соратниками ми довели всьому світу, що Путін втрачає контроль над ситуацією дедалі більше з кожним днем, і вже не здатний захистити навіть межі власної країни", – йдеться в заяві.
Добровольці зазначили, що за декілька днів звільнили від російського режиму два населених пункти, а армія РФ втратила "величезну кількість" техніки й понад тисячу своїх солдатів, яких у паніці кидала на забій під гармати повстанців.
У підрозділах наголосили, що внаслідок цього навіть у "критичний момент" для влади режиму, у дні псевдовиборів президента, "вся путінська армія" не змогла протистояти добровольцям.
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Вони зауважили, що Кремлеві не вдалося провести псевдовибори в областях, де "відбувалася справжня війна", – мешканці Бєлгородської та Курської областей не пішли на виборчі дільниці під бомбами авіації та вогнем артилерії РФ.
За словами повстанців, "ніхто при здоровому глузді" не зможе після цього стверджувати, що російського диктатора Путіна обрали законно.
Добровольці вважають, що Путін контролює "все менше процесів" у Росії, росіяни це бачать – і все більше їх співвітчизників вступає до лав повстанських формувань.
"Скоро ми підемо й до інших міст. Ми закликаємо росіян з усіх країн – людей будь-яких національностей приєднуватися до нас та разом боротися проти путінської диктатури. Тільки зі зброєю в руках, разом ми обов'язково переможемо та створимо нову Росію – сильну, мирну та шановану країну, бути громадянином якої не соромно. Наша боротьба продовжується, нові перемоги будуть", – анонсували формування.
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- З 12 березня в Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон. Начальник ГУР Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
- 17 березня Сибірський батальйон заявив, що спільно з РДК звільнив від російської армії селище Козинка у Бєлгородській області РФ.
- 18 березня російські добровольчі підрозділи знищили систему радіоелектронної боротьби "Житель" збройних сил загарбників у Бєлгородській області.
- 20 березня добровольці опублікували звернення до губернатора Бєлгородської області РФ В'ячеслава Гладкова та місцевої влади: закликали припинити прикриватися цивільними та негайно евакуювати людей з усієї території регіону.
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