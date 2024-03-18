Легіон Свобода Росії озвучив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях — зведення
У Легіоні Свобода Росії озвучили втрати окупантів за кілька днів операції у Бєлгородській та Курській областях — добровольці заявляють, що ворог зазнав величезних втрат у живій силі та техніці.
За словами повстанців, загарбники деморалізовані втратами серед своїх товаришів по службі.
Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 людей потрапили в полон.
Знищено сім танків, 20 бойових машин піхоти, шість гаубиць Д-30, чотири бронетранспортери, чотири міномети, дві протитанкові гармати "Рапіра", дві самохідні артилерійські установки "Мста-С", два безпілотники Zala, одну реактивну систему "Град", протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, дві бронемашини, два екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження "Муром".
Також виведені з ладу танк Т-80ПВМ, танк Т-72, одна БМП, два "Гради", два тягачі МТ-ЛБ, одна гармата "Мста-Б", одна важка вогнеметна система, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, бронеавтомобіль та 20 одиниць автотехніки.
Крім цього, було знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку та міст у селищі Горьківський.
Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".
- З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".
- 16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".
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