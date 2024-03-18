Легіон Свобода Росії озвучив втрати окупантів у Бєлгородській та Курській областях — зведення

За кілька днів операції в російському прикордонні росіяни втратили 1434 особи вбитими та пораненими

Бійці Легіону Свобода Росії (Фото: скриншот з відео)

У Легіоні Свобода Росії озвучили втрати окупантів за кілька днів операції у Бєлгородській та Курській областях — добровольці заявляють, що ворог зазнав величезних втрат у живій силі та техніці.

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За словами повстанців, загарбники деморалізовані втратами серед своїх товаришів по службі.

Станом на ранок 18 березня втрати армії Росії в прикордонні склали: 613 вбитими, 829 пораненими, ще 27 людей потрапили в полон.

Знищено сім танків, 20 бойових машин піхоти, шість гаубиць Д-30, чотири бронетранспортери, чотири міномети, дві протитанкові гармати "Рапіра", дві самохідні артилерійські установки "Мста-С", два безпілотники Zala, одну реактивну систему "Град", протитанковий гранатомет, станцію радіоелектронної боротьби, ретранслятор, дві бронемашини, два екскаватори, 57 автомобілів та комплекс спостереження "Муром".

Також виведені з ладу танк Т-80ПВМ, танк Т-72, одна БМП, два "Гради", два тягачі МТ-ЛБ, одна гармата "Мста-Б", одна важка вогнеметна система, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, бронеавтомобіль та 20 одиниць автотехніки.

Крім цього, було знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станцію стільникового зв'язку та міст у селищі Горьківський.

Раніше начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив, що метою операції було відтягування резервів армії Росії з фронту в Україні, дискредитація "виборів" у РФ, щоб закликати світову громадськість не визнавати диктатора Володимира Путіна легітимним, а також "пробудження свідомості росіян".

З 12 березня у Росії розпочалася нова операція опозиційних до чинного режиму військових підрозділів, серед яких Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус, Сибірський батальйон.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов стверджує, що російські повстанці "не збираються закінчувати найближчим часом", а "сил у них достатньо".

16 березня ці підрозділи закликали російського диктатора Володимира Путіна вийти з ними на зв'язок, "якщо збереглася мужність".

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