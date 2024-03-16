Легіон Свобода Росії, Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон записали звернення до диктатора РФ Володимира Путіна. Бійці назвали очільника Кремля нелегітимним лідером і закликали його вийти на зв’язок, "якщо збереглася мужність".

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"Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська області перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас поставлена тобою адміністрація, попри неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення", – заявив командир РДК Денис "Рекс" Нікітін.

Повстанці РФ закликали Путіна "припинити цей цирк", подумати про долі росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій.

"Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли. Навіть примусове волевиявлення неможливо, коли звучать сигнали повітряної тривоги", – заявив Нікітін.

На думку російських добровольців, Путін давно втратив свою легітимність, а за нинішніх обставин – "зникла навіть і видимість виборчого процесу", і для всіх є "очевидним", що Росії потрібні негайні та докорінні зміни.

"Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність – виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом", – додав Нікітін.

Сьогодні у російському Бєлгороді гримлять вибухи - повстанці РФ попереджали, що завдаватимуть масованих ударів.

12 березня Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території РФ. У ЛСР заявили, що взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області. Згодом там повідомили, що тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

14 березня в ГУР повідомили, що російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит".

15 березня ЛСР і РДК анонсували масований удар по військових об'єктах у Бєлгороді. Водночас у мережі з'явилось відео моменту прильоту поблизу "виборчої дільниці" у місті.

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