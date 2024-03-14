ГУР: Силовики блокують евакуацію росіян у прикордонних областях, погрожують їм

Андрій Юсов заявив, що розвідка має перехоплення, які підтверджують дії окупаційних військ щодо своїх же громадян

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Російські силовики блокують евакуацію жителів Бєлгородської та Курської областей, використовуючи людей як "живий щит". Про це в ефірі національного телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

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За його словами, українська розвідка отримала низку перехоплень: як розмов між силовиками, так і розмов місцевих жителів, які констатують, що "транспортні вузли оточені силовиками, стоять блокпости, є погрози".

"Влада намагається використати своїх громадян як "живий щит", щоб захищати режим", – сказав Юсов.

Водночас у Грайворонському районі Бєлгородської області все ж таки проводять евакуацію, додав він.

Раніше речник Легіону Свобода Росії Олексій Барановський заявив LIGA.net, що у Курській та Бєлгородській областях, де тривають бойові дії, російські війська поводяться так само, як і в Україні. За його словами, окупантам "байдуже на людей та цивільні об'єкти".

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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