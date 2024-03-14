Легіон Свобода Росії: У Тьоткіному – стрілецькі бої, росіяни там паралізовані, десятки поранених

Олексій Барановський відзвітував про знищення техніки російських загарбників за допомогою дронів та мінометів

Прапор Легіону Свобода Росії (Фото: Telegram)

У селищі Тьоткіно Курської області та на його околицях тривають стрілецькі бої, російські окупанти там "паралізовані". Про це в коментарі LIGA.net розповів речник Легіону Свобода Росії доброволець Олексій Барановський.

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"У Курській області у них там усе паралізовано, вони тільки-тільки буквально починають оговтуватися, перегруповуватися. Зараз тривають активні стрілецькі бої й у самому Тьоткіному, і на його околицях", – сказав він.

За словами Барановського, бійці ЛСР знищили кілька одиниць бронетехніки противника.

"Дві повністю вигоріли, ще кілька одиниць пошкоджено, але не вибухнули вони. У будь-якому разі, вони не на ходу", – розповів він.

Водночас знищено два міномети на російських позиціях і дві гаубиці Д-30.

"Цієї шкоди ми завдали за допомогою дронів і мінометних атак. Як мінімум десяток поранених з боку російської армії. Убитих ми наразі не можемо верифікувати, але як мінімум десяток – санітарні втрати", – зазначив Барановський.

Він додав, що бойові дії наразі тривають також у Бєлгородській області.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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