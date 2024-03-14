РДК і ЛСР заявили про масовані удари по Курську та Бєлгороду. Звернулися до губернаторів

Добровольці звернулися до Старовойта та Гладкова із закликом евакуювати місцевих жителів

Дим над Бєлгородом після ударів (Фото: ресурс окупантів)

Російський добровольчий корпус, Легіон Свобода Росії та Сибірський батальйон повідомили про масовані удари по російських військах у Бєлгородській та Курській областях та закликали місцеву владу евакуювати цивільних. Про це йдеться у спільній заяві підрозділів.

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Повстанці звернулися до губернаторів регіонів Романа Старовойта та В'ячеслава Гладкова із закликом негайно оголосити евакуацію цивільних.

"Мирні жителі не повинні страждати від війни, і будь-які жертви в процесі бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова", – йдеться в повідомленні.

Від губернаторів вимагали припинити виконувати накази Кремля та не перешкоджати евакуації мирних жителів із зони бойових дій.

"Операція зі звільнення Курської та Бєлгородської областей триватиме до досягнення всіх поставлених цілей", – заявили добровольці.

Раніше вони анонсували удари по військових об'єктах окупантів у Бєлгороді та Курську.

Вранці 12 березня ЛСР та Російський добровольчий корпус розпочали нову спільну операцію на території Росії.

У ЛСР заявили, що їхні бійці взяли під контроль селище Тьоткіно в Курській області РФ, розташоване на кордоні з Україною. Згодом там повідомили, що у населеному пункті тривають бої.

Сибірський батальйон показав відео бою у посадці на території РФ і повідомив про знищення позиції армії загарбників.

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