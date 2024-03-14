РДК и ЛСР заявили о массированных ударах по Курску и Белгороду. Обратились к губернаторам

Добровольцы обратились к Старовойту и Гладкову с призывом эвакуировать местных жителей

Дым над Белгородом после ударов (Фото: ресурс оккупантов)

Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон сообщили о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призвали местные власти эвакуировать гражданских. Об этом сказано в совместном заявлении подразделений.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Повстанцы обратились к губернаторам регионов Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову с призывом немедленно объявить эвакуацию гражданских.

"Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", — сказано в сообщении.

От губернаторов потребовали прекратить выполнять приказы Кремля и не препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

"Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей", — заявили добровольцы.

Ранее они анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.

Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.

Читайте также: Путин даже отреагировал, выборы ему подпортили, бои продолжаются — Легион Свобода России