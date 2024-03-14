РДК и ЛСР заявили о массированных ударах по Курску и Белгороду. Обратились к губернаторам
Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон сообщили о массированных ударах по российским войскам в Белгородской и Курской областях и призвали местные власти эвакуировать гражданских. Об этом сказано в совместном заявлении подразделений.
Повстанцы обратились к губернаторам регионов Роману Старовойту и Вячеславу Гладкову с призывом немедленно объявить эвакуацию гражданских.
"Мирные жители не должны страдать от войны, и любые жертвы в процессе боевых действий будут на совести Старовойта и Гладкова", — сказано в сообщении.
От губернаторов потребовали прекратить выполнять приказы Кремля и не препятствовать эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.
"Операция по освобождению Курской и Белгородской областей будет продолжаться до достижения всех поставленных целей", — заявили добровольцы.
Ранее они анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске.
- Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.
- В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.
- Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.
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