РДК и Легион анонсировали удары по Белгороду и Курску. Призывают местных жителей бежать
Русский добровольческий корпус, Легион Свобода России и Сибирский батальон анонсировали удары по военным объектам оккупантов в Белгороде и Курске. Об этом сказано в совместном заявлении подразделений.
Добровольцы заявляют, что армия России ежедневно наносит удары по украинским городам, выставляя позиции между домами, школами и государственными учреждениями.
"Ежедневно десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим они вынуждены ударить по военным позициям в Белгороде и Курске.
Повстанцы призвали гражданских покинуть города, чтобы избежать жертв среди мирных жителей.
"Местные власти мы призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию из городов Курщины и Белгородщины", — заявили бойцы.
- Утром 12 марта ЛСР и Русский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.
- В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.
- Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков.
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