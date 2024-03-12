Сформированный из россиян и воюющий на стороне Украины Сибирский батальон показал видео боя в посадке на территории РФ и сообщил об уничтожении позиции армии захватчиков. В Главном управлении разведки отмечали, что батальон вместе с другими подразделениями оппозиционных к Кремлю россиян действует на территории РФ автономно и независимо.

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"Бой в посадке на территории РФ. Разбили позицию путинских прихвостней. Пару дней назад в Ингушетии был жесткий бой повстанцев с кремлевскими спецназовцами. Несколько месяцев назад восстал Башкортостан. Сегодня мы бьем путинистов на западных границах РФ", – написало подразделение.

В батальоне считают, что внутри РФ "достаточно тех", у которых есть свои счеты за несправедливость и угнетение, а Россия остается империей.

В сообщении отметили, что таким образом показывают "путь к освобождению" как самим россиянам, так и порабощенным Москвой народам.

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Видео, скорее всего, снимает командир – он отдает приказы. На кадрах бойцы ведут огонь и двигаются вперед посреди деревьев.

Когда и где происходит этот бой – не уточняется. Метаданные видео показывают, что оно было создано сегодня около 16:00.

Представитель военной разведки Андрей Юсов в интервью Радио Свобода отмечал, что российские формирования, в том числе Сибирский батальон, действуют на территории РФ автономно и независимо, выполняя свои общественно-политические задачи.

В апреле 2023 года стало известно, что бывший офицер Главного разведывательного управления РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины и формирует Сибирский батальон, чтобы воевать против россиян.

Сегодня утром Легион Свобода России и Российский добровольческий корпус приступили к новой совместной операции на территории России.

В ЛСР заявили, что их бойцы взяли под контроль поселок Теткино в Курской области РФ, расположенный на границе с Украиной. Впоследствии там сообщили, что в населенном пункте продолжаются бои.

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