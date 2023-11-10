Російський добровольчий корпус опублікував відеозвіт про вчорашню успішну атаку його диверсійно-розвідувальної групи у Брянській області. У РДК заявили, що в результаті "професійних засадних дій" знищено підполковника ФСБ та службовий позашляховик.

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Опівночі 10 листопада РДК повідомив, що його ДРГ успішно провела засідку на транспорт окупантів у Брянській області РФ. У повідомленні також були фото, але зараз цей пост видалено з акаунту РДК.

Російські пропагандисти повідомили вранці, що "невідомі" розстріляли авто прикордонного управління ФСБ, внаслідок чого загинув підполковник ФСБ. Напад на автомобіль УАЗ "Патріот" стався на околиці села Вулиця Брянської області. Близько 16:00 9 листопада "невідомі" відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли, писали пропагандисти.

Джерело LIGA.net у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомило, що це зробив саме РДК.

У квітні в Генштабі на запит LIGA.net повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Однак, за словами джерела LIGA.net в розвідці, діяльність і РДК, і Легіону "Свобода Росії" курує ГУР.

повідомили, що РДК не входить до складу ЗСУ. Однак, за словами джерела в розвідці, діяльність і РДК, і Легіону "Свобода Росії" курує ГУР. 6 вересня РДК заявив про новий рейд на територію РФ та ліквідацію щонайменше одного ФСБшника.

31 жовтня РДК повідомив, що його бійці тепер воюють під Авдіївкою: беруть участь у штурмах ліній укріплень окупантів у районі коксохімічного заводу.

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