Русский добровольческий корпус опубликовал видеоотчет о вчерашней успешной атаке его диверсионно-разведывательной группы в Брянской области. В РДК заявили, что в результате "профессиональных засадных действий" уничтожен подполковник ФСБ и служебный внедорожник.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В полночь 10 ноября РДК сообщил, что его ДРГ успешно провела засаду на транспорт оккупантов в Брянской области РФ. В сообщении также были фото, но сейчас этот пост удален из аккаунта РДК.

Российские пропагандисты сообщили утром, что "неизвестные" расстреляли авто пограничного управления ФСБ, в результате чего погиб подполковник ФСБ. Нападение на автомобиль УАЗ "Патриот" произошло на окраине деревни Улица Брянской области. Около 16:00 9 ноября "неизвестные" открыли огонь из автоматического оружия, после чего скрылись, писали пропагандисты.

Источник LIGA.net в Главном управлении разведки Минобороны сообщил, что это сделал именно РДК.

В апреле в Генштабе по запросу LIGA.net сообщили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника LIGA.net в разведке, деятельность и РДК, и Легиона "Свобода России" курирует ГУР.

сообщили, что РДК не входит в состав ВСУ. Однако, по словам источника в разведке, деятельность и РДК, и Легиона "Свобода России" курирует ГУР. 6 сентября РДК заявил о новом рейде на территорию РФ и ликвидации по меньшей мере одного ФСБшника.

31 октября РДК сообщил, что его бойцы теперь воюют под Авдеевкой: участвуют в штурмах линий укреплений оккупантов в районе коксохимического завода.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.